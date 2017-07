Madagascar: Arione Joy - Un artiste qui a su rester simple malgré la célébrité

Certains naissent et grandissent dans une famille d'artistes et suivent automatiquement les pas de leurs parents. D'autres tombent dans ce milieu par le plus grand des hasards et se révèlent parfois être d'excellents artistes. C'est le cas de Fetra Arivony, aujourd'hui connu sous le nom d'Arione Joy.

Il ne vient pas d'une famille d'artistes. Son père n'est pas un musicien connu et reconnu. Sa mère n'est pas non plus une chanteuse réputée.

Dans son enfance ou son adolescence, il n'a pas fait partie d'une chorale. Arione Joy, avant 2005, était monsieur tout le monde et n'ambitionnait aucunement de devenir artiste dans sa jeunesse. Le milieu artistique, il tombe dedans par hasard.

En 2005, il rencontre un rappeur qui le sollicite pour figurer dans son clip. « Il m'a demandé si je savais faire du rap ». C'était sa première expérience. Quatre ans plus tard, le voilà membre d'un groupe de hip hop : le TMC.

Il enchaîne sa course et bascule vers le reggae roots. Avec MC Lion, il sort même un single « neny ». 2011, il quitte Antsirabe pour s'installer dans la Capitale.

Pour Arivony, c'est le début d'une nouvelle et belle aventure. Cette année-là, il rejoint en effet l'équipe de Mafianar Entertainment, pas en tant qu'artiste mais en tant que membre du personnel.

Simple. Ce n'est que vers la fin de l'année 2014 que le jeune homme signe chez Mafianar. L'année suivante, « voninkazo voarara » est diffusé sur toutes les chaînes et campe, pendant des semaines, la première place dans les hits malgaches. Arione Joy sort de l'anonymat.

Le jeune chanteur est même sollicité par de nombreux producteurs et organisateurs d'événements. La célébrité n'a cependant pas changé Arivony qui est resté le même qu'autrefois. « Si j'ai envie de me restaurer dans le gargote du coin pour un délicieux' anana sy henakisoa', j'y vais.

Si j'ai envie de prendre le bus, je me prends une place. On est mercredi, j'ai envie de faire un tour à Andravoahangy, je ne me retiens pas. Je ne me prends pas la tête et ne me prends pas pour une star ».

Arione Joy, bien qu'il soit resté aussi simple qu'auparavant, compte cependant gravir les marches. Après la sortie, en 2016 de « Za sy ny malaso », un album composé de 15 titres, Arione Joy poursuit son petit bonhomme de chemin et concocte d'autres qui, il l'espère, seront des hits et resteront des semaines entières numéro un des hits.