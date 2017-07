Sénégal: Louga - Vers un stage de perfectionnement des entraîneurs des ASC par des techniciens italiens

"En collaboration avec l'ASC Marbath et la mairie, ces médecins vont appuyer durant six mois l'hôpital régional", a-t-il ajouté, assurant qu'en contrepartie il s'engage à leur assurer le gîte pendant cette période pour leur éviter de vivre des désagréments.

"Des techniciens formés à la Juventus ont donné leur accord pour venir à Louga animer un stage de perfectionnement et de mise à niveau des entraîneurs des ASC", a révélé dans un entretien avec l'APS, Amadou Makhtar Dieng, émigré et ancien capitaine du Ndiambour.

Louga — Les entraîneurs des Associations sportives et culturelles (ASC) de Louga vont bientôt bénéficier d'un stage de perfectionnement et de mise à niveau animé par des tehniciens formés au club italien de la Juventus de Turin, a appris l'APS, jeudi.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.