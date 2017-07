Sénégal: Concours général 2017 - 148 distinctions décernées à 137 lauréats

Diamniadio — Au total, 148 distinctions ont été décernées au concours général 2017 à 137 lauréats des classes de première et de terminale, a appris l'APS.

Au départ, 30 023 candidats étaient inscrits pour participer au concours général.

Quelque 2725 ont composé dont 1436 des élèves de première et 1252 en classe de terminale.

Ils ont été évalués dans 28 disciplines dont 15 en classe de première et 13 en classe de terminale.

Après délibération, 148 distinctions ont été décernées à 137 lauréats dont 65 filles et 72 garçons. 25 prix ont été attribués aux classes de première, soit 14 premiers prix et 11 deuxièmes prix et 15 pour les terminales dont 8 premiers prix et 7 deuxièmes prix.

Un total de 63 accessits a été attribué aux élèves des classes de première et 45 pour ceux des terminales.

Pour le chef de l'Etat du Sénégal, Macky Sall, les distinctions "confirment l'amélioration des performances notées ces dernières années".

"Avec 148 distinctions décernées en 2017 contre 126 en 2016, 124 en 2015, 112 en 2014 et seulement 95 en 2013, cette évolution positive témoigne de la nouvelle dynamique que le gouvernement a insufflé à l'enseignement des disciplines scientifiques", s'est-il félicité.

Il a rappelé que "contrairement aux éditions précédentes, tous les prix et accessits de mathématique en classe de première ont été décernés, de même que tous les prix et accessits en Science physique et Science de la vie et de la terre pour les classes de terminales".