Tunisie: Un jeune Keffois primé

Lead Project vise également à mettre en place tout un programme pour développer l'employabilité dans les secteurs porteurs en proposant un accompagnement aux jeunes âgés entre 15 et 35 ans, et ce, à travers le coaching, les formations et un accès aux sources de financement pour les aider à lancer leur projet.

De tels projets auront un impact positif sur le développement du secteur agricole, la promotion de l'investissement dans la région et l'aide à la sélection des projets rentables et efficients, a affirmé l'initiateur du bureau d'études, ajoutant qu'il a bénéficié d'un crédit de la Banque tunisienne de solidarité (BTS) pour réaliser son projet.

Le vainqueur, Ayoub Khemiri, a présenté un projet innovant portant sur le lancement d'un bureau d'études dans le secteur agricole qui offre un accompagnement du promoteur en matière d'études de faisabilité, de forage des puits, d'identification de la qualité de l'eau et son degré de salinité, de fertilité de la terre et de rentabilité du projet à réaliser.

