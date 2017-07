Madagascar: « Kalo-mpitia » - Mia et Rija Ramanantoanina se retrouvent au Carlton Anosy !

Excellente nouvelle pour ceux qui ont aimé « Kalo-mpitia ». L'évènement revient cette année, au même endroit, avec les mêmes grandes têtes d'affiche. Le 28 juillet prochain, Mia et Rija Ramanantoanina, vont interpréter leurs plus belles chansons dans une formule cabaret-concert, au Carlton Anosy. Mirado sera également du rendez-vous en tant que guest.

« Kalom-pitia » revient pour sa quatrième édition ! Mia et Rija Ramanantoanina en seront les acteurs principaux. Ils seront bien évidemment accompagnés par quelques-uns des meilleurs musiciens de la Capitale.

On retrouvera Samy Andriamanoro, Eric Rakotoary, Rivo Kely, Nali, Titi, Tsanta, Jovin, Hasina & Hasina et bien d'autres. « La première édition a eu lieu en 2011, la dernière en 2015.

Nous revoilà aujourd'hui. Pourquoi avoir attendu deux ans ? Tout simplement parce qu'on veut offrir ce qu'il y a de meilleur à notre public.

Et pour cela, il faut du temps et beaucoup de préparation. Raison pour laquelle, on ne se précipite pas et on ne se force pas », explique Rija Ramanantoniana. Pour le crooner et la douce Mia, la devise est en effet simple : la perfection ou rien.

Cabaret-concert. Pour ce rendez-vous inédit, les deux chanteurs ainsi que toute l'équipe qui va les accompagner dans cette belle aventure musicale, rien n'a donc été laissé au hasard. « Vous connaissez Mia. C'est une artiste qui se préoccupe de tout dans les moindres détails. Cette fois encore, vous ne serez pas déçus.

Moi-même, quand ce sera son tour de chanter, je vais me poser en spectateur pour apprécier le show », lance Rija, sans la moindre ironie. Décor de scène, sonorisation, lumières, chorégraphies, sans oublier le plus important : les tenues, tout a été peaufiné afin de sublimer le public.

« Des danseurs vont effectivement nous rejoindre sur scène, mais seulement dans la seconde partie de l'évènement », précise Mia. Selon les artistes, « Kalom-pitia » n'est pas un simple concert mais un cabaret concert.

Autrement dit, « dans un premier temps, Rija et moi-même allons interpréter ces titres avec lesquels nos inconditionnels nous ont connus, en mode concert. Pendant la deuxième partie, nous nous glisserons dans la peau de quelques-uns de nos idoles et interprèterons des titres qui nous ont marqués et bercés ».