Tunisie: On statuera lundi prochain

Selon le rapport de la commission, le projet intervient «pour améliorer la prestation du Parlement et combler les lacunes afin de conférer plus d'efficacité au travail de l'Assemblée».

Les propositions avancées portent sur «la nécessité de conférer plus de netteté dans les rôles, plus de démocratie dans la gestion des activités et de mettre l'accent sur les fondements moraux du comportement parlementaire».

Les propositions d'amendement avaient suscité une controverse entre les députés, la plupart enclins à les soutenir, et les administrateurs qui ont catégoriquement rejeté les articles 3 et 48 portant sur la gestion administrative de l'Assemblée. Ils ont estimé que «l'objectif est de parachever le contrôle de l'action parlementaire et de soumettre l'administration et ses fonctionnaires à son pouvoir politique».

Le personnel de l'ARP avait protesté lundi matin parallèlement à l'examen par le Parlement des propositions d'amendement du règlement intérieur pour exprimer son refus «de la politisation de l'administration de l'ARP avec l'adoption des amendements apportés aux articles 3 et 48 sur la gestion administrative».

La commission du règlement intérieur, de l'immunité, des règlements parlementaires et des lois électorales avait adopté mi-juin dernier la mouture finale des propositions d'amendement et décidé de les voir mises en vigueur, une fois adoptées, lors de la session parlementaire 2017-2018.