Cote d'Ivoire: Kossougro Séry - « Restez à l'écoute des présidents Bédié et Ouattara »

La salle Henri Konan Bédié de la Maison du Pdci à Daloa a abrité le samedi 16 juillet 2017 une séance de travail entre les secrétaires de sections de la delegation1 et leur Délégué.

A cette rencontre, Me Kossougro Séry Emile Christophe, Délégué Pdci -Rda de Daloa1 a instruit les Secrétaires généraux de sections sur l'état des lieux du Parti et les perspectives.

Répondant aux préoccupations des secrétaires relatives aux relations entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République, le Délégué a dit : « je ne dois pas parler de ce dont je ne suis pas autorisé.

Nous ne pouvons en parler que lorsque nous aurons reçu des instructions fermes de la part du président Bédié, président du PDCI et nous ne pouvons les commenter et les faire comprendre. Ce débat est au-dessus des délégations à plus forte raison des sections et de comités ».

Quant à la clameur portant sur l'alternance de 2020, Me Kossougro leur a dit : « calmez le jeu et les esprits puis restez à l'écoute des Présidents Bédié et Ouattara.

Car ce sont ces deux personnalités qui dirigent le RHDP. Jusqu'à preuve du contraire, le Président Bédié, Président du Pdci-Rda ne nous a pas encore dit que le Président Alassane Ouattara dit qu'il ne veut pas du jeu de l'alternance ». La séance de travail a été essentiellement technique.

Elle a porté sur l'examen de l'état des lieux, l'information, les perspectives d'avenir, c'est- à-dire les actions à mener à court, moyen et long terme. Selon le Délégué, les 41 sections de la Délégation 1 de Daloa ont été passées en revue.

La Délégation a passé au peigne fin chaque section et comité de base pour voir si chaque entité est bien en place. Des carences ont été constatées par-ci par- là et elles seront corrigées car les méthodes de travail étant différentes des unes des autres.

Puis, il a promis que des comités de la sous-préfecture centrale de Daloa seront retouchés. La délégation Daloa 1 est composée de Daloa-commune qui compte 33 sections et Daloa-sous-préfecture avec 8 sections soit au total 41 sections. Visiblement heureux, les secrétaires ont avoué que la séance de travail est arrivée à point nommé.