Cote d'Ivoire: Au Fc Porto l'ivoiro-français Alan Bidi Lecadouq (22 ans) vise grand

Il est né en 1995 à Londres, et évolue au FC Porto où il a signé en mai 2017, grâce à son directeur sportif et le manager du club avec la bénédiction de ses parents. Alan Bidi Lecadouq est un défenseur central polyvalent, capable d'évoluer à tous les postes de la défense même en milieu relayeur et en attaque.

Techniquement à l'aise, il joue bien des deux pieds avec une bonne frappe de balle. Il a d'abord débuté et évolué au milieu de terrain et en attaque. Toute chose qui lui a permis de développer une bonne vision de jeu et une propension aux buts.

Il avoue que ses débuts n'ont pas été faciles. Donc, il a travaillé dur et passé dans quelques clubs avant de parvenir au FC Porto.

Pour lui, Porto est un tremplin et un virage important pour sa carrière. Il martèle que son objectif est de réussir sa saison et d'être au bon niveau de performance parce qu'il fonctionne beaucoup par objectif.

En outre, le joueur entend donner le meilleur de lui-même partout où qu'il se trouve. Pour l'instant, il n'a pas encore joué en sélection de Côte d'Ivoire. Ayant également la nationalité française, il attend donc de voir avec les Eléphants de Côte d'Ivoire avant de se décider.

Alan Bidi Lecadouq souligne que lui et Didier Drogba ne jouent pas au même poste et ne sont pas de la même génération mais, l'ascension et la trajectoire de l'ancien capitaine des Eléphants représentent, selon lui, un modèle pour chaque footballeur qui veut embrasser le haut-niveau.

Il se dit aussi influencé par Eric Bailly qui est un défenseur central, même s'ils ne sont pas du même style de jeu. En revanche, Alan promet de se battre crânement pour satisfaire tous ceux qui croient en lui.

Puis, il espère que de par son travail, il arrivera à satisfaire tous ceux qui espèrent en lui parce qu'il veut aussi être un modèle pour la jeune génération.