Madagascar: Grève et service public

Au niveau de l'enseignement supérieur où le SECES peut parfois faire la pluie et le beau temps avec leur grève, ce sont les étudiants qui sont les futurs cadres et dirigeants de ce pays qui soufrent.

Ils ont bien évidemment raison de manifester, compte tenu des mauvaises conditions dans lesquelles ils opèrent. Et ce, malgré la riposte, trop souvent maladroite du régime qui soutient que les mouvements syndicaux et les manifestations publiques sont orchestrés par l'opposition dans un but de déstabilisation du pouvoir en place.

Cette suspension de la grève des magistrats remet sur le tapis la question du rapport entre le droit de grève et le service public. D'ailleurs dans un communiqué publié hier, la Commission Indépendante des Droits de l'Homme (CNIDH) parle de cette nécessité absolue de faire l'équilibre entre le droit syndical à la grève et la continuité des services publics.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.