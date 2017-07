Cote d'Ivoire: Vavoua - Le conseil municipal adopte plusieurs projets

Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ex-chef rebelle à qui l'on prête des… Plus »

En guise d'appui financier, l'équipe de football, « La renaissance » et le maracana football club ont reçu respectivement un soutien financier d'un million de FCFA et 500.000 FCFA.

Grâce au Programme Emploi Jeune et Développement des Compétences(Pejedec), financé par la Banque mondiale, les locaux de la mairie ont été entièrement repeints et réhabilités. L'administration de la mairie a bénéficié également de plus d'une quinzaine d'ordinateurs et elle s'est engagée à offrir une salle informatique à la population.

Plusieurs projets ont été aussi annoncés, notamment, l'électrification des quartiers résidentiels, Château et Sébouabla, la construction de l'école maternelle du groupe scolaire 146, l'ouverture des rues, l'informatisation des services municipaux, acquisition d'une mobylette pour la Régie de recette et l'extension du réseau de distribution d'eau.

