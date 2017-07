Cameroun: Sécurité des enfants - A surveiller pendant les vacances

En cette période de liberté, les risques sont plus grands pour les jeunes. Certains parents redoublent de vigilance.

La semaine dernière au quartier Ekounou à Yaoundé, une fillette de trois ans a été abusée sexuellement par sa voisine prénommée Vanessa, une adolescente de 14 ans. D'après les informations recueillies au commissariat central du 4e arrondissement où une enquête a été ouverte, la collégienne aurait profité d'un moment d'inattention de la grand-mère de la jeune écolière de la maternelle pour entraîner sa victime dans les toilettes où elle obligera la fillette à avoir des rapports oraux avec elle. Surprise dans sa sale besogne par la grand-mère de la victime, elle a avoué son forfait.

Lundi dernier au quartier Emana, Brian 6 ans, a voulu aller récupérer son ballon tombé au beau milieu de la route. Il sera renversé par un conducteur de moto qui roulait à vive allure. Interné dans un centre hospitalier de la place, l'élève qui passe en classe du CP s'en sort avec des fractures aux jambes et un léger traumatisme crânien. Le jeune garçon avait été confié à son frère de quatre ans son aîné. Les parents s'étant rendus au travail.

Au quartier Mendong cette fois, Bernadette M., mère de famille, a eu plus de peur que de mal. Sa fille de 15 ans a quitté le domicile familial sans nouvelles, jeudi, 13 juillet dernier pour une escapade amoureuse à Douala. « J'ai dû contacter mes proches de partout et la chance m'a souri. Mon frère l'a aperçue avec un jeune homme dans un supermarché et m'a aussitôt alertée », confie la jeune femme, cadre dans une entreprise de la place. Des cas similaires sont malheureusement monnaie courante et interpellent les parents en cette période de vacances scolaires où le danger rôde en permanence.

Pour contrer d'éventuels incidents et éviter l'exposition de leurs enfants, certains parents usent de plusieurs astuces pour que tout se passe mieux pendant cette pause scolaire. Grand classique des vacances : envoyer les enfants chez les grands-parents au village. C'est la solution la plus rassurante et la plus économique aussi. « Là-bas, il y a moins de vice.

Et c'est également un moyen pour permettre aux enfants de passer du temps en famille avec des cousins, des tantes et oncles », confie Jean-Marie Amougou, père de famille. « Je suis mère de trois enfants et à toutes les vacances scolaires, j'occupe mes enfants à travers des stages ou des activités favorisant leur épanouissement. Il y a plus de danger dans les domiciles sans la présence des parents », ajoute Annette, mère de plusieurs enfants. Il ne faut cependant pas se leurrer, peu importe l'environnement où l'enfant évolue. Pendant les vacances, l'épée de Damoclès plane sur la tête et c'est aux parents d'être vigilants.