Cameroun: Perspectives économiques - Embellie pour le ciment et les transports

La direction nationale de la BEAC révèle cependant, pour le troisième trimestre 2017, des fortunes diverses pour les principaux secteurs d'activités.

Comme de tradition, la direction camerounaise de la Banque des Etats d'Afrique centrale a réalisé des tests afin d'avoir une idée sur l'évolution des activités économiques. Le plus récent porte sur le troisième trimestre de l'année 2017, et présente les comportements attendus dans les secteur primaire, secondaire et tertiaire de l'économie nationale.

Primaire : coton et huile de palme, ça promet

Ici, c'est la situation des principaux produits agricoles de rente qui est mise en exergue, avec une certaine morosité remarquée de manière générale. La chute des cours du cacao sur le marché international jusqu'en fin 2017, avec un impact négatif sur la production et les ressources des paysans en est la première illustration. Le café n'est pas épargné. Malgré l'embellie dans la consommation locale, le décollage de la filière ne suit pas. Et cette année, la faible production sera mise sur le compte de la rude sècheresse qui sévit depuis 2016.

Le coton et l'huile de palme quant à eux connaîtront une situation un peu plus gaie, grâce notamment à l'embellie des cours sur le marché, pour la première spéculation, et les bonnes conditions climatiques pour la seconde. Embellie notée également pour le caoutchouc naturel et la banane d'exportation, malgré le vol de production. La filière bois devrait également bien se porter au cours du prochain trimestre à la faveur de l'amélioration des voies de transport et à l'entrée en activité du port de Kribi, qui facilitent les exportations.

Secondaire : Bamenda booste le marché du ciment

Dans ce compartiment de l'économie réservé à la transformation, donc l'industrie, seule la production du ciment prévoit une hausse. Une hausse commandée par la forte demande domestique, des projets structurants et le démarrage de certains travaux du plan d'urgence. Quant à l'eau, à la peinture, aux plastiques et aux tissus, leur production enregistra une baisse selon les prévisions de la BEAC nationale. En cause, la concurrence déloyale des produits de contrebande, les coupures de l'énergie électrique, entre autres.

Tertiaire : l'effet Camair-Co attendu

Ce secteur, fait des services, sera marqué au cours du troisième trimestre par un ralentissement des chiffres d'affaires. Si la réintroduction des droits de douane sur le poisson explique la hausse de leurs prix sur le marché, c'est le poids de la contrebande, de la concurrence et les exigences fiscales qui induisent le ralentissement des activités dans la distribution des tabacs et des produits cosmétiques. Seul le domaine des transports pourrait connaître une légère embellie, avec les vols sous régionaux et internationaux que la compagnie nationale Camair-Co compte relancer.