Congo-Kinshasa: Et la série continue... Wenge MM - Trois musiciens abandonnent Werrason !

Chanteur et danseur de talent, Gabanna est à la quête d'un nouvel orchestre pour intégrer et surtout pour être encadré dans sa carrière.

Dans la liste de défections, il faut ajouter aussi le chanteur Julien GABANNA, après 5 ans à vide dans le groupe. Cet ancien Cultur'A Pays Vie de Félix Wazekwa et Quartier Latin de Koffi Olomidé, a, pour sa part, évoqué la cause de son départ de Wenge MM. "C'est depuis 2012 que j'ai intégré Wenge MM mais je constate que le patron du groupe ne s'intéressait pas à moi. L'orchestre a réalisé au moins 3 œuvres discographiques dans lesquelles certains collègues venus après moi ont pu intervenir, sauf moi. J'ai pris vraiment tout mon temps de patienter mais en vain. C'est pourquoi, j'ai pris la décision de me retirer pour tenter ailleurs", a-t-il déclaré.

Déjà, on apprend que Tadet vient de démarrer, dans un studio à Kinshasa, les travaux d'enregistrement de son premier album en carrière solo. La même option pour le « Procureur » de chant qui, lui aussi, a décidé de prendre son destin artistique en main. Certainement, leur départ va non seulement bouleverser les choses au niveau de la chorale du groupe, mais aussi a bougé le nerf de Werra qui avait placé toute sa confiance en Tadet après le départ d'Héritier Wata.

Trois musiciens dont deux piliers majeurs de l'attaque chant de Wenge MM ont décidé d'abandonner Werrason à Kinshasa. Il s'agit bien d'EBOWA alias Procureur et TADET dit Chameau, tous deux doyens du groupe. Ce qui est évident, les deux vedettes sont tous des grands garçons, matures et expérimentés qui ont des traces inoubliables dans l'art. Personne parmi ces deux vocalistes n'a déposé un document officiel au bureau de Wenge MM pour signifier ou justifier le départ. Toutefois, chacun a, au moins, sa raison personnelle ou une motivation particulière qu'il pourra dévoiler aux fanatiques au moment opportun.

Après le départ d'Olivier et R-Kelly pour rejoindre Héritier Watanabe, c'est maintenant le tour des chanteurs EBOWA Lotin, TADET de Monticul et Gabanna de claquer la porte de l'orchestre cher au Roi de la forêt.

