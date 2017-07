Le lundi 31 juillet prochain, des milliers des Congolais et Congolaises seront mobilisés à travers la République par le Collectif d'Actions de la société Civile pour appeler la Ceni à publier le calendrier électoral et à organiser les élections en décembre 2017.

Le but est d'envoyer un message fort aux institutions concernées en leur demandant l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre, signé le 31 décembre 2016, sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Le Collectif d'Actions de la Société Civile demande à ce que des réponses concrètes soient apportées à cette exigence de la Cenco. Il demande que cet accord soit d'application pour construire une République plus juste.

A l'occasion de cette mobilisation citoyenne, le Casc invite les forces de l'ordre à s'abstenir de toute obstruction au droit indéniable des Congolais de manifester. La Monusco est invitée à prendre toutes les dispositions utiles pour protéger la population au cours des manifestations, conformément à son mandat. Le programme sera publié incessamment.

A Kinshasa, cette structure de la société civile appelle les Congolais à se joindre à elle, pour partager justement les richesses et en finir avec la pauvreté, les inégalités et, surtout, promouvoir la justice, la souveraineté alimentaire et le respect des droits humains. Le message du CASC est clair. Elle s'appuie sur les récentes déclarations du Président de la Ceni sur son impossibilité d'organiser les élections au mois de décembre prochain.

Elle considère que ces propos sont un aveu de manque de volonté manifeste de conduire le peuple congolais aux élections, avant la fin de l'année 2017, encore moins son engagement à jouer efficacement son rôle d'institution d'appui à la démocratie en RDC, souligne le communiqué. Ce sont là les grandes motivations de cette mobilisation purement citoyenne à laquelle, le Collectif va exiger non seulement la publication du calendrier, mais aussi, organiser les élections dans le délai convenu aux discussions directes sous l'égide de la Cenco.

L'objectif est de rassembler les organisations de la société civile pour montrer qu'elles sont fortes que les institutions. "Le calendrier électoral doit être publié dans un délai de 15 jours. Au cas contraire, Corneille Nangaa doit démissionner afin de permettre pleinement l'implication de la population dans les séquences restantes jusqu'à la tenue des élections en décembre 2017", peut-on lire dans ce communiqué.

Le Président du CASC estime que "seule la mobilisation populaire pourra forcer le retour à l'ordre institutionnel, et ouvrir ainsi des perspectives positives pour endiguer la détérioration actuelle de la situation sécuritaire et économique qui devient intenable". A ce sujet, le CASC invite les Congolais à se lever comme un seul homme pour dire au Président de la Ceni et à ceux qui l'encouragent à se détourner de leur obligation. "Les élections et l'alternance cette année ne sont plus négociables", insiste-t-il.

Pour le CASC, les manifestations populaires, pacifiques et non violentes du 31 juillet auront pour but de dire à Corneille Nangaa que "la patience des Congolais a atteint ses limites avec la misère qui accable les fonctionnaires de l'Etat, les employés et la population, en général, suite à la dépréciation continue du Franc congolais, entrainant la dégradation grave de la vie sociale".

Selon Casc, la solution à l'impasse politique se trouve dans "l'organisation des élections prévues en décembre 2017 et par l'alternance".

Pour mémoire, le CASC est une plateforme de la société civile composée des organisations telles que : VSV, ANMDH, IDGPA, ACAJ, Chemin de la Paix et des mouvements citoyens à l'instar du Mouvement Peuple RDC, de la Lucha.