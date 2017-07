Congo-Kinshasa: Aussitôt revenu dans la capitale - CNSA - Les délégués reçus chez Kengo !

Dans le lot des réfractaires, l'opinion se demandent s'il faille inscrire l'UNC de Kamerhe et une bonne partie des ténors de l'Opposition Signataire de l'Accord de la Saint Sylvestre. En effet, s'il faut s'en tenir à leurs dernières prises de position, le tandem Kengo-Minaku n'a pas qualité de conduire les assises de la mise en place du CNSA. Et, en sus, les délégués reçus le lundi 3 juillet n'ont, eux-aussi, pas qualité pour élire le successeur d'Etienne Tshisekedi à la présidence de cette impérieuse structure.

Même si, sur la scène politique, se trouvent d'autres voix opposées à la démarche de Kengo et Minaku. C'est, évidemment, le cas du Rassemblement que mènent Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Déjà, avant même la fixation d'une date pour la réunion du CNSA avec Kengo à bord, le Rassop/Limete qui entre en conclave dès aujourd'hui, promet de dévoiler ses stratégies pour exiger la tenue des élections en 2017, ce samedi 22 juillet.

Avec ce retour de Kengo et l'entrevue avec les 28, il faut dire que la bataille pour la présidence du CNSA est bel et bien relancée. Mais, ce qui est sûr, ce que le processus de mise en place du CNSA va s'accélérer. La semaine qui commence lundi prochain sera décisive.

On rappellera que lundi 3 juillet dernier, recevant les 28, Aubin Minaku avait déclaré que la séance avait permis de valider les membres du CNSA. Et que la prochaine réunion, la toute première alors, selon lui, devait avoir lieu dès que son colistier Kengo serait de retour. «Cette première réunion du CNSA sera convoquée incessamment lorsque le président du Sénat retournera au pays», rassurait-il. Il reste que Kengo et Minaku se rencontrent, pour harmoniser les vues afin de convoquer la prochaine réunion qui, sans nul doute, balisera la voie à la mise en place effective du CNSA.

Ils sont tous deux à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo. Ils, c'est Léon Kengo et Aubin Minaku, les Présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.