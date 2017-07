Congo-Kinshasa: Annulation du concert d'Héritier à l'Olympia - David Monsoh va-t-il porter plainte contre le Préfet de Paris ?

Patron de la maison Obouo Media, David Monsoh, est le promoteur qui a mis du paquet, pour produire le concert du jeune chanteur congolais, Héritier Watababe Moto na tembe, à l'Olympia de Paris, le 15 juillet dernier. Malheureusement, le rendez-vous a été avorté, à 2 heures de l'ouverture de la salle, pour le spectacle, par le Préfet de Paris, pour des raisons de débordement des manifestants contre le concert en plein cœur de la capitale française.

Une seule décision rendue publique à la presse et au site de la préfecture avait suffi pour donner la victoire aux Combattants (opposant au régime de Kinshasa) qui, bien avant, n'avaient juré que par l'annulation de cette production musicale dans la capitale parisienne. Toutefois, le producteur ivoirien ne l'entend pas de cette oreille et surtout, ne supporte pas cette mesure brutale prise par les autorités françaises.

En effet, David Monsoh estime que le Préfet de Paris ne pouvait pas annuler le concert pour le débordement et l'attitude hostile d'un groupe de personnes, soi-disant «opposants». "C'est un concert apolitique pour une carrière, une vie, un groupe et des familles. La police française avait toute capacité de maitriser toutes ces personnes qui voulaient déraper, au cas du possible. D'ailleurs, je crois que peu nombreux sont ceux qui soutiennent ces combattants. Encore une fois, ils se sont trompés de cible. Leur haine ne tue et tuera jamais notre amour pour la musique", a-t-il réagi.

Aux dernières nouvelles, le promoteur serait en train de constituer un dossier avec ses avocats conseils pour porter plainte contre le préfet de Paris.

De son côté, Héritier Wata, le chanteur congolais, a émis juste un sentiment de déception, mais pas de découragement malgré cette intolérance. Pour le chanteur congolais, les combattants ont marqué un but mais contre leur camp. Il déplore ce comportement de haine entre compatriotes dont il regrette la conséquence qui n'est autre que la mise à l'écart de la culture congolaise sur la scène internationale et aussi la dégradation de l'image du Congo-RDC. "La musique est un art de réconciliation.

Les concerts sont des espaces de fraternisation et de dialogue. Vive les congolais sensés et épris de bonne foi ! Vive la musique ! Aujourd'hui, le monde me connaît grâce au courage qui m'anime car, je sais que je suis du côté des justes et droits ", a déclaré Moto na tembe.

Signalons qu'Héritier et son groupe Team Wata ont regagné tous Kinshasa le 18 juillet, soit trois jours après l'annulation de leur concert en France. Selon le programme, ils vont affronter le public kinois ce week-end, à la Kermesse Palm Beach, en Ville.