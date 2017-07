Congo-Kinshasa: Arrêts dénaturés !

Dans la province de la Tshuapa, le cas est tellement patent. Le Gouverneur, muni de son Arrêt, et les siens, travesti l'ordre d'Emmanuel Shadary, Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'enjoignant d'abandonner son poste, explique-t-on. Cela interpelle toutes les bonnes intelligences sur ce que peut représenter, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, mieux ses arrêts. Il y a le Gouverneur Jean-Claude Kazembe du Haut-Katanga, et celui de la province de l'Equateur.

Avec ce qui arrive, des interrogations sont tout de même soulevées auprès de ses proches, sur la suite à donner quant au respect de cet Accord dit de la saint Sylvestre. Au-delà, il y a un autre problème qui risque de surgir. C'est celui des Arrêts de la Cour constitutionnelle, qui sont mis à mal quant à leur exécution. Or, il est connu que les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont exécutoires et opposables à tous. C'est-ce que dit la Constitution. Tous les juristes du monde le savent et le défendent chaque fois que de besoin.

Celle-ci doit statuer sur ce dossier notamment, sur les exceptions soulevées par le collectif des Avocats de l'intéressé, dans l'affaire qui l'oppose au sujet grec, Stoupis. L'affaire est, certes, civile. Parce qu'elle a trait à la spoliation des immeubles dont on met à charge du premier cité. Un jugement du tribunal de paix de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, condamne Moïse Katumbi à une peine d'emprisonnement de trois ans, à la restitution des biens immeubles querellés et à des dommages intérêts.

