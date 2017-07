Congo-Kinshasa: L'affaire Katumbi renvoyée à la Cour constitutionnelle

Des ONG de droit de l'homme, dont Justicia Asbl et le Centre des Droit de l'homme et du Droit humanitaire (CDH), ont dénoncé une pression sur les magistrats par les décideurs politiques.

"C'est une victoire pour le droit et la justice", se réjouit Maître Mukendi Wa Mulumba, l'un des avocats de Moïse Katumbi. "Le tribunal de grande instance a bien dit le droit et dès la semaine prochaine le dossier ira à Kinshasa où la cour constitutionnelle va analyser la disposition sur la base de laquelle on nous avait débouté, afin de constater si cette disposition respecte oui ou non la constitution. C'est cela que l'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité."

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.