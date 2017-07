Burundi: Première sortie à l'étranger de Nkurunziza

Bilan : entre 500 à 2.000 morts, selon les Nations Unies et les ONG nationales et internationales de défense des droits de l'homme. Cette crise aurait également contraint à l'exil plus de 425.000 Burundais qui craignaient pour leur sécurité.

Même s'il a pris le risque de quitter le sol burundais, Pierre Nkurunziza a eu soin d'assurer ses arrières. "Il avait pris avec lui tous les officiers susceptibles de faire un coup d'Etat", explique Pancras Cimpaye, le porte-parole du CNARED, la principale plate-forme de l'opposition politique burundaise en exil. "En tout cas, la composition de la délégation a plutôt démontré que Nkurunziza redoute un coup d'État qui viendrait de son entourage. Il ne pouvait pas envisager un voyage par exemple par avion, où il peut rester en dehors du Burundi plus de 24 heures. Il a juste fait un aller-retour. Ce qui n'est pas forcement évident s'il devait envisager un voyage officiel, un peu plus loin du Burundi."

