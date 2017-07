Togo: Sogadji réclame les comptes financiers promis par le ministre Lorenzo

En ce qui concerne la publication du rapport de la CAN 2017, diligence doit être fait pour ne pas frustrer davantage le contribuable Togolais dont on aura besoin toute les fois que les éperviers seront appelés à compétir sur le plan international. Les chiffres étant encore frais dans les pensées, nous espérons que de très bons comptes seront faits aux Togolais".

Cependant, s'appuyant sur vos déclarations fermes et rassurantes de fin décembre 2016 lors de la publication controversée du rapport d'audit de gestion des fonds pour la CAN 2013, la Ligue des Consommateurs du Togo espère que l'attente cette fois ci ne sera pas longue et que les incohérences qui avaient caractérisées le rapport de décembre 2016 ne se reproduiront plus.

