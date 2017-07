Togo: Mariage entre ESA et Huston-Tillotson University, pour la poursuite des études aux USA

Depuis son ouverture le 4 septembre 2010 au Togo, les responsables de l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires), avec en tête son fondateur. Dr Charles Birrégah, ne ménagent aucun effort pour apporter aux étudiants des opportunités d'étude adéquates surtout sur place au Togo et dans les grandes universités à travers le monde.

C'est dans cette optique d'offrir une formation de qualité et de l'excellence à ses apprenants que cette université privée du Togo a signé en ce jour une nouvelle convention de partenariat avec l'université Huston-Tillotson (Etat de Texas) des Etats Unis.

Dans son adresse à l'assistance au cours de cette cérémonie, le fondateur de l'ESA Dr Birrégaha fait comprendre qu'il s'agit là d' "un partenariat avec le leader du monde dont je m'en réjouis", ceci du fait que les responsables de Huston-Tillotson University, ont bien vu " entre plusieurs universités privées du Togo et même celui public avant de choisir l'ESA".

A sa suite, le représentant de l'ambassade des USA, Mike Pryor, a placé cette convention entre l'ESA et l'Université américaine, sous le signe du "renforcement de la coopération" et à "encourager les jeunes Togolais à aller poursuivre leurs études aux USA".

Il s'agit de part ses explications d'une nouvelle opportunité dont la finalité est d'aider "à bâtir un meilleur avenir pour le Togo" en formant ses cadres de demain. Ceci dans lamesure où ces jeunes étudiants à la finde leurs études aux Etats-Unis reviendront pour participer à l'effort de développement du Togo.

C'est d'après le représentant deee l'Ambassade une parcelle pour "assurer au Togo, un avenir plus démocratique, plus sécurisé et plus prospère".

Pour jouir de cette co-diplomation, il s'agira pour les étudiants de faire les deux premières années au Togo et précisément à l'ESA et les deux dernières aux Etats-Unis.

Quant au Conseiller académique à l'Ambassade des USA, Basile Koumi, il est revenu sur les procédures d'admission dans une université américaine, un processus qui va de l'apprentissage de la langue anglaise jusqu'à l'orientation de départ en passant par des preuves d'un bon parcours académique au Togo, le choix du domaine d'étude sur les 600 qu'offrent les USA, la recherche sur comment financer ses études qui coûtent entre 15.000 et 50.000 dollars par an, l'inscription, la traduction des documents, la soumission de la demande de visa, son obtention...

Comment s'inscrire dans ce programme de Co-diplomation dans les spécialités Informatique et Comptabilité et Gestion des entreprises entre ESA et Huston-Tillotson University ?

Selon les informations données, "les étudiants admis au premier semestre à l'ESA peuvent participer à ce programme. Dans le cadre du programme, les étudiants de l'ESA commenceront et achèveront les deux premières années de leurs études de premier cycle à l'ESA.

Après avoir réussi à l'issue des deux premières années à l'ESA pour remplir toutes les conditions d'admission au Programme à la Huston-Tillotson University, les étudiants de l'ESA qui participent au Programme seront autorisés à effectuer leur transfert à la Huston-Tillotson University des Etats-Unis d'Amérique où ils finiront leurs études de premier cycle dnans la spécialité visée.

Les étudiants qui réussissent ou terminent le programme avec succès obtiendront un diplôme de Licence en Gestion des Entreprises ou un diplôme de Licence ès Sciences soit en systèmes informatiques ou en Informatique ou soit en Comptabilité et Gestion des Entreprises tout court.

Ils obtiendront également un diplôme de premier cycle dansss leur institut d'origine, l'ESA (Programme de double diplôme).

L'ESA sélectionnera et nommera des étudiants pour le.programme en Janvier de la deuxième année scolaire de l'étudiant à l'ESA et fournira la liste des étudiants nommés et leurs spécialités visées au représentant de la Huston-Tillotson University des Etats-Unis d'Amérique au plus tard le 30 Janvier de chaque année pour l'inscription à la Huston-Tillotson University des Etats-Unis d'Amérique au semestre d'Automne de cette année académique".

Une précision dee taille, l'ESA à travers ce programme intitulé 2+2 aura chaque année à envoyer 8 à 10 étudiaants vers cette université américaine.

Enfin, a indiqué le responsable de la Huston-Tillotson University, Dr Steven Edmond, "ESA est un partenaire fiable", et c'est ce qui a dicté son choix, au terme d'une projection sur les avantages de cette convenyion de partenariat 2+2.