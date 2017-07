Performance. En tout cas, cette visite a permis au ministre Chabani Nourdine de féliciter la performance des entreprises malgaches. Et ce, dans tous les secteurs. Vivetic par exemple est une entreprise du secteur des services, plus précisément dans les relations-clients et call center.

Il a ainsi félicité les dirigeants des deux entreprises pour leur réussite sur le plan international et aussi pour leur politique de recrutement favorisant la formation des jeunes et la promotion interne. « Le gouvernement encourage l'extension des entreprises dans les régions surtout dans les futures Zones dédiées ».

En tant que Président du comité de pilotage du Dialogue Public Privé (DPP), Chabani Nourdine a saisi cette occasion pour manifester son optimisme quant à la prospérité des entreprises suite aux différentes réformes entreprises et en cours, conformément aux directives de SEM le président de la République et du Premier ministre.

