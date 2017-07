Afrique: Athlétisme - Françoise Mbango lance Africa Jump Camp training

Former les jeunes et faire de la région du Sud-Ouest Cameroun, une place forte de l'athlétisme Camerounais et africain est l´objectif de l´ Africa Jump Training Camp dont la première édition s´est ouverte hier jeudi, 20 juillet 2017, à Limbé.

Grâce à sa fondation Africa Jump, l´ancienne championne olympique, Françoise Mbango, qu´assiste une équipe plurisdisplinaire constituée de médecins, kiné, bénévoles et de bien d´autres lance du 20 au 30 juillet 2017 à Limbé et à Buéa, la première édition Africa Jump Training Camp, qui va réunir de jeunes athlètes aux fins de leur apprendre des techniques d'entrainement camer.be différentes et de se faire accompagner dans leur progression. Ce sont des athlètes qu´elle a elle-même pu observer lors de ses différents déplacements et qui ont tous en commun le fait de posséder un certain potentiel.

Pendant les dix jours que va durer ce camp, les athlètes auront droit à des séances d'entrainement planifiées chaque jour ou presque. "L'idée derrière ce choix est de leur donner un aperçu de ce qu'est le haut-niveau et d'éveiller en eux l'envie d'aller le côtoyer et y rester comme j'ai pu moi même le faire", tient à préciser la médaillée d´or.

Outre son aspect sportif, Africa Jump Training Camp vise aussi à faire de la région du Sud-Ouest, des villes de Limbé et Buéa une place forte de l'athlétisme Camerounais et pourquoi pas continental. Ainsi, les athlètes auront l´occasion de découvrir les atouts touristiques de cette région du Cameroun à travers des excursions ou de causeries éducatives.

Fondée le 15 septembre 2015 au Cameroun, Africa Jump est une fondation qui développe des projets visant à révéler, renforcer, encadrer les talents de demain au Cameroun et ailleurs. camer.be Elle veut aussi assurer ses donateurs que leur générosité aura un impact et fera la différence en ce sens qu'elle profitera de façon permanente aux causes qui leur sont chères.