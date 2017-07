Mauritanie: La CENI annonce l'ouverture de la campagne électorale pour le référendum constitutionnel vendredi à zéro

Photo: ANI

Le Président de la République préside le premier meeting de la campagne du référendum constitutionnel du 5 août prochain

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a annoncé jeudi l'ouverture de campagne électorale pour le référendum constitutionnel vendredi21 juillet à zéro heure pour être close le vendredi 04 Août 2017 à zéro heure conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n°2017-082 du 12 juin 2017 dans une déclaration de presse dont une copie est parvenue à l'AMI.

Voici le texte intégral de la déclaration de la CENI :

"La campagne électorale pour le référendum constitutionnel du 05 Août 2017 s'ouvre ce jour vendredi 21 juillet à zéro heure pour être close le vendredi 04 Août 2017 à zéro heure conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n°2017-082 du 12 juin 2017.

Deux semaines durant, les forces politiques en présence auront toute la latitude d'utiliser les moyens légaux de communication et de contact pour promouvoir leurs idées et expliquer leurs positions, de manière à infléchir le choix de l'électeur dans un sens ou dans l'autre.

En ce sens, la campagne électorale est instaurée pour garantir aux acteurs politiques en compétition des chances égales pendant un temps déterminé et dans un espace communicationnel réglementé. Elle est également assujettie à un code de conduite qui exclut les discours offensants, les diatribes personnelles et tout propos susceptible de susciter les tensions ou de porter atteinte à la dignité des concurrents.

Comme le stipule la loi organique instituant la Commission électorale nationale indépendante, celle-ci « assure le contrôle de la campagne électorale et veille au respect du principe de l'égal accès de tous les candidats en compétition aux organes officiels de la presse écrite et audiovisuelle et peut adresser, à ce titre, toute remarque ou recommandation aux autorités compétentes ».

Dans cet esprit, la CENI suivra de près, en toute indépendance et impartialité, le déroulement de cette campagne référendaire et mobilisera à cette fin l'ensemble de son réseau d'antennes régionales, départementales et locales. Elle appelle toutes les forces politiques engagées pour la circonstance à respecter les règles de bonne conduite en la matière et à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité dans leur comportement et leur discours électoral.

La CENI attend des autorités administratives une position de stricte neutralité vis-à-vis des différents acteurs impliqués, de même qu'un effort soutenu pour assurer le climat de sécurité et de sérénité indispensable au bon déroulement de cette campagne.

Elle invite les responsables et le personnel des médias nationaux, publics et privés, à jouer pleinement le rôle qui leur revient dans la couverture de cet événement, en prenant toute la mesure de la délicate responsabilité qui leur incombe dans sa réussite. Elle établira avec la Haute autorité de la presse et de l'audiovisuel (HAPA) la coordination nécessaire pour faire observer les règles de déontologie et de transparence requises, afin d'offrir un traitement médiatique équitable à toutes les parties en présence.

La CENI compte, comme d'habitude, sur l'apport appréciable des organisations de la Société civile dans le cadre de la sensibilisation des populations, en vue de l'enracinement de la culture citoyenne et du perfectionnement de la pratique démocratique".