Angola: Girabola2017 - Interclube bat Libolo et prend la 8e place

Luanda — L'Interclube a défait jeudi au stade "22 de Junho", à Luanda, le Recreativo de Libolo de Cuanza Sul sur le score de 1-0, en match en retard de la 20e journée du championnat national de football de la première division, Girabola2017.

L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 86e minute par l'entremise de Richard.

Avec cette victoire, l'Interclube se place à la 8e position avec 26 points, à quatre longueur de retard que son adversaire qui occupe la 4e position. L'équipe de Primeiro de Agosto mène le championnat national avec 44 points, alors que Santa Rita de Cássia de Uige est la lanterne rouge avec 12 points.

Résultats des matchs joués :

JGM do Huambo - Sagrada Esperança da Lunda Norte 3-0 Kabuscorp do Palanca - Santa Rita de Cássia do Uige 3-1 Recreativo da Caála do Huambo - FC Bravos do Maquis 0-0 Académica do Lobito - 1º de Maio de Benguela 1-3 1º de Agosto - Desportivo da Huila 3-0 Interclube - Recreativo do Libolo do Cuanza Sul 1-0 ASA - Petro de Luanda (reporté) Progresso da Lunda Sul - Progresso do Sambizanga (reporté)