Afrique: Jeux de la Francophonie - Fête à Abidjan

La 8e édition de la compétition s'ouvre ce vendredi 21 juillet en Côte d'Ivoire avec près de 4000 athlètes.

Cette année, la Côte d'Ivoire accueille près de 4 000 sportifs et artistes issus de 53 des 84 pays francophones qui vont s'affronter pendant une semaine. Le Cameroun a engagé 89 participants. Cette année, le programme sportif regroupe : athlétisme, handi-athlétisme, basket-ball féminin, football masculin, judo, lutte libre, lutte africaine, tennis de table et cyclisme sur route en démonstration. Du côté artistique, sept disciplines sont proposées : arts de la rue, arts visuels, chanson, conte, danse de création, littérature et photographie, mais aussi la création numérique et la création écologique.

Les compétitions sportives sont organisées en individuels ou en équipes du 21 au 30 juillet. Des Jeux de la Francophonie pour quoi faire ? Il y a 30 ans, l'Organisation internationale de la Francophonie a voulu, à travers ces Jeux, véhiculer les « valeurs universelles de la francophonie » à savoir : la promotion de la langue française, de la diversité culturelle et linguistique, de la paix, de la démocratie et des droits de l'Homme. L'organisation de cette compétition se fait en alternance entre les pays du Nord et du Sud.

Pour la Côte d'Ivoire, ces Jeux sont un clin d'oeil aux investisseurs, d'après Baba Coulibaly, directeur de la communication du ministre chargé des Jeux. Le pays attend de cette compétition, « un impact politique, diplomatique et économique », lit-on sur AFP. Toujours d'après la même source, près de 10 000 militaires, gendarmes, policiers, ont été mobilisés pour la sécurité. La septième édition de cette compétition organisée à Nice en France, avait été dominée par le pays hôte. Le Maroc, premier africain, avait terminé 5e au classement général. Ces Jeux sont un tremplin pour de nombreux athlètes engagés dans des compétitions comme les championnats et coupes du monde de leurs disciplines, quand il ne s'agit pas de coupes d'Afrique des nations.