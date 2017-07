Cameroun: Lutte contre le cancer - Un centre de traitement en gestation

Le sujet était au menu de l'audience accordée hier au nom du chef de l'Etat au Pr Vittorio Colizzi par le directeur du Cabinet civil, Martin Belinga Eboutou.

Le cancer est devenu un sujet de santé publique au Cameroun. Les pouvoirs publics, en tête desquels le président de la République, Paul Biya, oeuvrent à la recherche de solutions efficaces pour son traitement au Cameroun. L'intérêt du chef de l'Etat a été manifesté hier au Palais de l'Unité à travers l'audience accordée, en son nom, par le directeur du Cabinet civil, Martin Belinga Eboutou au Pr. Vittorio Colizzi, directeur de la Chaire interdisciplinaire UNESCO de biotechnologie et bioéthique.

Le célèbre médecin et chercheur est venu présenter le projet de création d'un centre d'excellence oncologique au Cameroun. « L'objet de la visite c'est de trouver quelques méthodologies plus innovantes pour renforcer la lutte contre le cancer au Cameroun et même en Afrique centrale », a-t-il déclaré. Pour le Pr. Vittorio Colizzi, le problème du cancer devient chaque jour plus important, et pour y faire face, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Il s'agit notamment de la prévention, du diagnostic et du traitement. L'hôte du Palais de l'Unité a reconnu que la lutte contre le cancer ne peut pas être le fait d'un seul Etat.

D'où la disponibilité d'universités italiennes à s'associer au Cameroun pour y faire face. Il a rappelé que lors de sa récente visite en Italie, le président de la République avait déjà manifesté un intérêt pour le traitement du cancer au Cameroun. « Pendant la dernière visite du chef de l'Etat (S.E. Paul Biya, Ndlr) en Italie, ce problème a été posé et nous avons signé un accord entre une université camerounaise et une université italienne pour renforcer les programmes ». Le Pr. Vittorio Colizzi a indiqué hier être au Cameroun en ce moment pour le suivi de cet accord signé en mars dernier. « Le directeur du Cabinet civil m'a parlé de la vision du président Paul Biya de voir se réaliser ce centre. J'espère que nous allons pouvoir commencer dans les prochains mois », a-t-il conclu.