Congo-Kinshasa: Clôture de la campagne « Toboyi Bosoto » à Masina

L'initiative développée par Oxfam et l'Ong Eco-Environnement réaliser cette campagne dont l'objectif est la recherche des adaptées pour une gestion durable des déchets ménagers dans la de Kinshasa mérite un encouragement. Ce programme rejoint le 1er du plan d'action de l'exécutif kinois, a-t-il conclu. Pour cette cérémonie, des brevets ont été remis aux relais et un cahier de charges aux différentes autorités présentes.

Elle a souhaité que cette mobilisation visant à encadrer les et femmes par les autorités locales puisse contribuer à la prise décisions responsables et à la recherche des solutions. Il faut mettre en tête que le combat ne fait que commencer et doit poursuivre. D'où, la 1ere solution est l'implication des communautés.

Elle a consisté en la formation des relais communautaires sur les techniques d'information, d'éducation et de communication pour mener des séances d'animation dans les ménages et places publiques. La stratégie était de mobiliser tous les acteurs de cette commune une meilleure prise de décisions responsables. Cette mobilisation est importante en ce sens qu'il s'agira de la gestion des déchets solides ménagers dans la ville de Kinshasa. Principale facteur des maladies, l'insalubrité peut dépouiller toute la municipalité de sa active si rien n'est fait, a relevé dans son allocution la bourgmestre Mujinga.

