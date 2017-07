Congo-Kinshasa: Des jeunes chômeurs roulés dans la farine

Nombreuses sont, ces derniers temps, des agences de placement qui voient le jour, dans la ville de Kinshasa, et dont les seules caractéristiques sont qu'elles sont sans attestations d'agrément du ministère de l'Emploi et de la Prévoyance, ni sièges et ni bureaux.

Inconnues de l'Office national de l'emploi et du secrétariat général au Travail, elles n'existent que dans des mallettes des nouveaux malfaiteurs en costumes et cravates opérant dans de réseaux ou quelquefois, avec un homme orchestre qui s'occupe seul de tout. Il est à la fois, chef d'agence, secrétaire, intermédiaire, agent de relations publiques et de liaison. Mais surtout responsable du recrutement et de la sélection des candidats et caissier.

Sous toutes ces casquettes, des escrocs patentés ont roulé de nombreux jeunes chômeurs dans la farine et ruinés tant d'autres, sans leur procurer un emploi correspondant à leurs profils. Eux qui ont perçu 250 dollars et plus, ne donnent plus signe de vie, leur réussi une fois, le magot empoché. Généralement, a indiqué une source policière, ils disparaissent, jettent les sims de leurs téléphones, afin de rompre tout contact avec les victimes qui ne savent plus où et comment les joindre et leur demander des comptes. Voici un modus operandi illustratif de cette forme d'escroquerie.

Sur une avenue de Lemba, un groupe de jeunes garçons s'amuse au de dames. Au cours du tournoi entre joueurs, survient un inconnu. Non seulement Papa Lopez fait des commentaires et dévoile ses remarques, qu'il est un professionnel mieux un as du jeu de dames.

Un appel téléphonique, puis un second et enfin, un troisième appel. fixe le téléphone à son oreille et parle à haute voix à correspondant au bout du fil. Grâce au système de main libre, joueurs de dames peuvent suivre eux aussi toute la conversation. fait, Papa Lopez, l'inconnu, bien vêtu et porteur d'une mallette, part à son interlocuteur, d'une mission lui confiée par une agence du système de Nations Unies basée à Kinshasa, pour lui une centaine d'informaticiens, de secrétaires de direction et agents de bureau. Et quelles sont les conditions pour être recruté ?

Acheter les formulaires de sélection à 25 dollars, constituer dossier d'emploi, subir le test de sélection et attendre les au téléphone. Au cas où le candidat voudrait se passer de l' des élections, il doit glisser entre les mains du recruteur le de 150 dollars en plus d'autres frais.

Intéressés, les joueurs de dames en profitent pour acheter formulaires de sélection qui sortent de sa mallette, un bureau mobile. Consigne particulière ? Son agence dénommée Placement Service « SPS » n'accepte pas les documents portant ratures. D'où la précaution de se procurer deux exemplaires. Les après les autres, quelques jeunes très enthousiastes remplissent premier critère. Un jour est fixé pour le retrait des dûment remplis.

Des copies de test de sélection dont les questionnaires autour de la culture générale sont distribuées aux candidats sur sa liste. Après avoir répondu aux questions, les copies sont enfermées dans de grosses enveloppes kaki portant le nom chaque candidat, son code et son numéro d'appel téléphonique.

Moins d'une semaine plus tard, les candidats reçoivent des appels Papa Lopez qui annoncent les résultats des tests. A ceux qui réussi, on leur demande d'expédier via des numéros de compte de banking, des sommes oscillant entre 150 et 300 dollars. Papa Lopez ainsi amassé quelques fonds. Et depuis ce jour-là, son répond aux abonnés absents.

A Bandalungwa, un autre escroc du même acabit avait su appâter jeunes gens, filles et garçons, en quête d'emplois et qui faire carrière dans un organisme international. Si le modus est légèrement différent, l'agent recruteur de l'autre agence soumet pas les candidats au test. Il s'intéresse seulement curriculum vitae des candidats. Ne pas susceptibles d'être que les candidats ne possédant une certaine expérience dans domaine. L'Agence de référence de placement » ARP » à la d'autres structures similaires, donne priorité aux candidats qu'il faut encadrer et recycler. Après avoir empoché un bon paquet, malfaiteur est non seulement injoignable, mais aussi introuvable Kinshasa.

Aujourd'hui, à la suite de nombreuses expériences malheureuses, jeunes en quête d'emplois ont fini par comprendre qu'il vaut mieux fier aux agences de placement reconnues par le ministère et services spécialisés, disposant de sièges connus et des visibles dans de communes de la capitale, que d'être contactés par agences mobiles de mallette.