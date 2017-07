Cameroun: Palais des congrès de Yaoundé - Différentes activités sportives émerveillent les enfants

Après sa cure de jouvence, le joyau architectural accueille des ateliers sur la partie basse. C'est dans la cadre des Journées portes ouvertes de cet édifice qui se tiennent du 15 au 21 juillet 2017.

Relooké, le palais des congrès de Yaoundé tient à montrer sa belle robe de noces au grand public. C'est ainsi que depuis le 15 juillet dernier, et ce jusqu'au 21, se tiennent les Journées portes ouvertes de ce qui est sans doute le plus grand édifice au Cameroun. Au compte des activités qui structurent cette ouverture au grand public, les activités sportives ludiques qu'abrite la partie basse du palais des congrès de Yaoundé.

Pour ces manifestations agrémentées par la 21ème édition du Festival de cinéma Ecrans noirs, plusieurs ateliers à l'accès gratuit, font le bonheur des petits vacanciers de Yaoundé. Aussi, les tout petits ont-ils le boulevard pour les sports, des danses, les dessins, la lecture, les arts plastiques, les contes et fables. Cerise sur le gâteau, l'infirmerie aménagée pour accueillir les plus fragiles.

Christophe Mien Zok le directeur général du palais des congrès de Yaoundé, n'hésite pas à nous confier que l'édifice rénové, permet désormais à toutes les bourses, de trouver un espace pour tenir les cérémonies. « Nous sommes en new look et il est important que le

public comprenne que le palais des congrès est désormais le palais du peuple. On ne doit plus le penser comme un lieu exclusivement réservé à une élite. Aujourd'hui, tout type de Camerounais peut désormais y avoir accès », argue-t-il.

Avec sa renaissance, et situé au quartier Tsinga dans le 2ème Arrondissement, le palais des congrès de Yaoundé est désormais une vraie destination touristique pour la capitale. Il vaut absolument la peine d'être visité. Il offre un cadre douillet, panoramique, paradisiaque et sécurisé pour abriter les évènements les plus exigeants. En ces Journées portes ouvertes, les enfants s'en délectent.