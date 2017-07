Congo-Kinshasa: Le Plan B de Ntumba Luaba - Mettre Kabila et tous les politiciens en congé !

«Je suis venu voir de mes propres yeux et entendre de mes propres oreilles la vie des populations touchées… Plus »

Ce qu'il attend des sociétaires de la Majorité Présidentielle, Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises Changement, de l'Opposition signataire de l'Accord de la Cité l'Union Africaine et de vrais-faux « indépendants », est qu' mettent à profit leur « congé technique » pour préparer les élections.

En lieu et place de tous ces hommes et femmes politiques qu'il se livrer à une interminable récréation pendant que le pays va mal que le peuple vit dans la misère noire, laquelle ne fait s'accentuer au fil des jours, sinon des heures, il propose la mise pied de ce qu'il appelle « un gouvernement d'urgence électorale ». devrait s'agir d'une équipe ministérielle à conduire par technocrates, à désigner rapidement à l'occasion des Etats Généraux la Nation, à convoquer en urgence.

Ce professeur d'université, ministre honoraire des Droits Humains, ancien Secrétaire Exécutif la CEPGL (Communauté Economique des Pays des Grands Lacs) et Coordonnateur national du Mécanisme de Suivi de l' d'Addis-Abeba, propose une solution radicale pour sauver le démocratique du chaos : la mise en congé du Président de la et de tous les acteurs politiques, présents ou non dans institutions tant nationales que provinciales.

