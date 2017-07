Afrique: Rapport 2017 sur les Politiques Alimentaires Mondiales

communiqué de presse

Les villes en pleine expansion offrent l'abondance, mais cette abondance reste hors d'atteinte pour les populations pauvres

Le Bureau Régional de l'Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI) présente aujourd'hui, pour la première fois en Afrique son Rapport 2017 sur les Politiques Alimentaires Mondiales qui présente les dernières conclusions d'une analyse annuelle de l'évolution de la politique alimentaire à travers les pays en développement. Au vu de l'urbanisation rapide qui a radicalement modifié le paysage démographique des pays en développement ces dernières années, le rapport 2017 souligne l'influence de l'urbanisation sur les systèmes alimentaires, la santé et le développement.

Le rapport montre qu'à mesure que les populations se déplacent vers les villes, les questions de pauvreté, de sécurité alimentaire et de malnutrition, deviennent des problèmes urbains qui exigent des politiques et des programmes de développement adaptés aux défis et aux opportunités des environnements alimentaires urbains.

Shenggen Fan, Directeur Général de l'IFPRI a déclaré : « L'urbanisation est à l'origine d'énormes changements dans la manière dont les agriculteurs interagissent avec les marchés pour vendre leurs marchandises, dans les choix que font les individus concernant leurs régimes alimentaires, et dans la manière dont les systèmes alimentaires sont mis en oeuvre. (…) Aider les décideurs politiques, les chercheurs et les acteurs du développement à comprendre cet environnement en mutation et à y répondre, est une nécessité absolue pour la réalisation des objectifs de développement durable. »

La recherche a montré qu'au cours des dernières années, la proportion d'enfants urbains souffrant de malnutrition et d'un retard de croissance par rapport à leur âge est passé de 23 pour cent à 31 pour cent. De plus, dans de nombreux pays en développement, la famine en milieu urbain se rapproche, voire dépasse, les niveaux de famine des zones rurales.

Alors que ces défis bien connus de déficiences alimentaires et nutritionnelles se déplacent vers les villes, l'environnement alimentaire urbain facilite simultanément les défis de la suralimentation.

La nécessité d'acheter des aliments et l'accent mis sur les services de proximité dans les contextes urbains encouragent des régimes alimentaires riches en graisses, en sucres et en produits alimentaires transformés, lesquels contribuent à augmenter de manière alarmante les cas de surpoids et d'obésité, ainsi que les maladies comme le diabète et les maladies cardiaques. Des études ont montré que la prévalence du surpoids chez les adultes augmente rapidement dans les villes et ont mis à jour une relation significative entre l'urbanisation et le diabète.

Cette lutte simultanée contre la malnutrition d'un côté et contre la suralimentation de l'autre est connue sous le nom de « double fardeau de la malnutrition ».

« Les villes ont un énorme potentiel pour fournir des produits alimentaires plus diversifiés et plus nutritifs aux populations grandissantes », déclare Marie Ruel, Directrice de la Division Pauvreté, Santé et Nutrition de l'IFPRI et auteure du chapitre 'Growing Cities, New Challenges' [Villes en expansions, nouveaux défis]. « Mais la progression du double fardeau de la malnutrition dans les villes montre que l'objectif recherché n'est pas atteint. Les changements en pauvreté, en sécurité alimentaire et en nutrition dans les villes exigent des politiques et des stratégies de développement bien conçues qui fournissent un accès aux produits alimentaires pour les populations pauvres et encouragent les régimes alimentaires plus équilibrés parmi les résidents urbains. »

Les inégalités sont les principaux moteurs du manque d'accès pour les pauvres. Ils sont nombreux à vivre dans des bidonvilles urbains avec un accès limité à l'eau potable, à l'assainissement et aux infrastructures ; et les filets sociaux conçus pour protéger les personnes qui n'ont pas accès à ces services de base ne sont eux-mêmes pas accessibles à la plupart des personnes pauvres dans les milieux urbains. Une étude réalisée sur plus de 100 pays a montré qu'en moyenne à peine 21 pour cent des résidents urbains sont couverts par les filets sociaux, une proportion encore plus faible que celle enregistrée dans les zones rurales. « Les populations pauvres en milieu urbain connaissent le pire des deux mondes, dit Ruel, ils sont entourés par l'abondance et n'ont accès à rien. »

Conclusion du rapport 2017 pour l'Afrique

Les chiffres de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition se sont améliorés lentement mais régulièrement en Afrique sub-saharienne, de même que la valeur ajoutée agricole. Mais les pays africains ont continué à faire face à la baisse des produits de première nécessité et à des financements externes limités en 2016. Une campagne au niveau continental intitulée eize the Moment (saisir le moment) a été lancée pour accélérer les efforts du Programme Détaillé de Développement de l'Agriculture en Afrique (PDDAA), et ainsi augmenter les investissements en agriculture dans la région. Mais les impacts des sécheresses sévères, du changement climatique, des conflits et de l'urbanisation rapide, entraîneront des défis continus en 2017.

En 2017, l'Afrique doit porter plus loin ses engagements envers la Déclaration de Malabo. Le travail réalisé pour améliorer les systèmes alimentaires et renforcer les liens entre les zones rurales et urbaines offre de grandes promesses pour atteindre ces objectifs et éliminer la faim et la malnutrition. Dr. Ousmane Badiane, Directeur pour l'Afrique de l'Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires, a déclaré : "l'Afrique offre aujourd'hui les conditions idoines pour accueillir des investissements, notamment dans le domaine de l'agriculture.

A travers le continent, nous observons une redynamisation des économies urbaines qui se traduit par une massification des classes moyennes, une augmentation des revenus des ménages, ce qui crée naturellement de nombreuses opportunités pour l'agriculture locale. Celle-ci se développe progressivement, surtout dans le secteur de la transformation, de la distribution et de l'exportation des produits agricoles, avec une forte demande des populations pour des produits transformés et prêts à l'utilisation.

En plaçant l'agriculture au coeur des priorités des gouvernements africains, nous atteindrons nos objectifs ».

Le rapport de cette année a été possible grâce à la disponibilité des preuves les plus récentes et les

plus fiables et consacre également quelques chapitres à l'importance de l'amélioration des relations entre les

zones rurales et urbaines ; au rôle des économies informelles dans l'apport alimentaire aux populations

urbaines d'Afrique ; et aux ensembles de données actualisées sur la faim dans le monde, l'investissement

agricole, les dépenses publiques, et plus encore.

