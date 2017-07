Sénégal: Parcelles Assainies - Les outsiders croient a la surprise

Même son de cloche du coté de l'Union pour le fédéralisme et la démocratie (Ufd) de l'ancien maire des Parcelles assainies, Mouhamed Tété Diédhiou, parti aux législatives seul. Retrouvé dans l'après-midi d'hier, au niveau de leur siège sis à l'Unité 7 des Parcelles, Mamadou Tidiane Diatta, investi sur la nationale de l'Ufd remet tout entre les mains de Dieu et des populations du Sénégal.

Pour ce faire, elle et sa coalition comptent sur une campagne de proximité, avec notamment des porte-à-porte, pour discuter avec leurs voisins. Quant aux concurrents, Maïmouna Guèye semble ne pas s'en soucier, car elle trouve que ce sont des gens «parachutés» aux Parcelles, à l'image du ministre Amadou Ba. Elle estime ainsi que les Parcellois sauront faire la différence pour créer la surprise au soir du 30 juillet. Maïmouna Gueye et compagnie se préparent à accueillir leur tête de liste nationale ce 22 juillet prochain aux Parcelles.

Il faut compter sur les outsiders, notamment sur la liste de Mankoo Yessal Senegaal de Modou Diagne Fada et sur celle de l'Union pour le fédéralisme et la démocratie (Ufd), dirigée par Mohamed Tété Diédhiou, pour ces législatives aux Parcelles assainies. Rencontrés au niveau de leur fief, Maïmouna Gueye 6ième sur la liste nationale de Yessal, et Mamadou Tidiane Diatta sur celle de l'Ufd comptent sur une campagne de proximité aux Parcelles et ailleurs pour créer la surprise au soir du 30 juillet prochain.

