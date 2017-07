Rwanda: Présidentielle - Le Parti démocratique vert en meeting

A l'issue de ce meeting, au micro de RFI, Frank Habineza a aussi accusé des autorités locales de l'est du pays de l'avoir contraint à annuler un rassemblement en début de semaine. Dans la foulée, son convoi a été pris à partie par des militants du parti au pouvoir : « Nous sommes un parti légal au Rwanda donc je ne comprends pas pourquoi des gens agissent de la sorte. Nous avons pris cette affaire très au sérieux et même envisagé de suspendre notre campagne ».

Au Rwanda, la campagne électorale pour la présidentielle a commencé depuis une semaine. Le président sortant qui tient d'une main de fer le pays depuis la fin du génocide en 1994 est donné grand favori et devrait facilement emporter un 3e mandat. Face à Paul Kagame, deux candidats d'opposition sont en lice. Tous deux sont peu connus dans le pays et disposent de moyens financiers très limités. Il s'agit d'un indépendant, Philippe Mpayimana, et du président de la seule formation d'opposition légalement enregistrée du pays, le Parti démocratique vert. Frank Habineza tenait un meeting de campagne ce vendredi 21 juillet à Ntenyo, une localité rurale du sud du Rwanda.

