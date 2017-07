Congo-Kinshasa: Crise humanitaire - Le cri d'alarme de la MONUSCO et de l'ONU

Les rapports se multiplient et se ressemblent en République démocratique du Congo. Alors que le pays est… Plus »

Nous sommes inquiets, confirme à RFI Mamadou Diallo chef adjoint de la Monusco, qui accompagnait Stephen O'Brien dans son déplacement. Notre programme n'est financé qu'à hauteur de 24% des besoins que nous avons évalués, or nous sommes au 7e mois de l'année... Or l'an passé, au même moment nous étions à 50 ou 55% des besoins financés.

Depuis le début de ce mois de juillet, environ vingt-deux mille personnes sont venues se réfugier ici. La plupart viennent d'un camp de déplacés situé un peu plus loin, à la périphérie de la ville. Nous avons fui les pygmées qui sont venus nous attaquer, nous explique un homme de soixante-seize ans, marié et père de dix enfants.

«Je suis venu voir de mes propres yeux et entendre de mes propres oreilles la vie des populations touchées par la crise humanitaire». Stephen O'Brien, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des Affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, s'est rendu ces derniers jours dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, Tanganyika et le Grand Kasaï pour s'enquérir de la situation humanitaire. M. O'Brien a fait cette déclaration hier, vendredi 21 juillet, dans le camp des déplacés de Moni, dans la ville de Kalemie, capitale de la province du Tanganyka. Une province qui compte au moins 500.000 déplacés.

