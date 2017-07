guest column

La Mauritanie est un grand pays désertique avec une façade atlantique qui lui donne de très belles villes dont Nouadhibou. Très proche du Maroc, c’est la capitale économique du pays et la seconde ville de la Mauritanie. Allons à la découverte de cette cité plurielle avec Jumia Travel.

Nouadhibou portait le nom de Cap Etienne durant la colonisation française en référence à Eugène Etienne qui était ministre des colonies au début du 20ème siècle. Chef-lieu de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, la ville se trouve à proximité du Cap Blanc appelé aussi Ras Nouadhibou. Cette péninsule coincée entre la Mauritanie et le Maroc marque aussi la frontière entre les 2 pays. Sur la pointe du cap blanc, on peut admirer l’un des plus grands cimetières de bateaux au monde ; de nombreuses épaves jonchent la plage et la rive de la péninsule. Rouillés et parfois centenaires, ces épaves donnent un joli tableau de la baie et les couchers de soleil y sont magnifiques.

Nouadhibou est divisée en quatre parties : le centre-ville où se trouve l’aéroport; le quartier de Numerowatt au nord; le quartier résidentiel de Cansado au sud et le quartier populaire ceinturant le port minéralier : c’est la zone la plus peuplée de la ville. C’est impossible de séjourner dans la cité sans faire le tour des marchés ; on y trouve beaucoup d’artisans Touaregs venus des régions intérieures pour y écouler leurs produits. Bijoux, tapisseries, sculptures en bronze ou en fer, sont leurs œuvres. La Table Remarquable est aussi un endroit incontournable : face à la plage de sable blanc une petite montagne surplombe la mer. Rustique et très belle, la Table Remarquable vaut le détour. Cette ville est connue pour son commerce de météorites. Il faut dire que ces pierres qui nous viennent de l’espace sont le plus souvent retrouvées dans le Sahara et revendues à Nouadhibou. Mais attention,il y existe aussi un trafic parallèle donc gare aux arnaques.

Nouakchott, se trouve à environ 400 km et c’est à la gare routière de la capitale que l’on trouve des taxis et autobus pour rallier Nouadhibou. On peut accéder à la ville par le Maroc en traversant le poste frontalier de Guerguerat qui est juste à 70 km de la ville