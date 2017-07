Libye: L'UA se prépare à lancer un dialogue inclusif inter-libyen

Le conseil de sécurité de l'Union africaine s'est réuni le 20 juillet au siège de l'institution à Addis-Abeba (Ethiopie) pour accélérer l'organisation du dialogue inclusif inter-libyen. Le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, président du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso

Cette rencontre avait pour but d'accélérer l'organisation du dialogue inter-libyen qui devrait se tenir prochainement au siège de l'UA. À cette occasion, le conseil a fait le bilan des démarches menées en proie à des violences depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011 et examiné les voies et moyens d'inviter les différents acteurs de cette crise autour de la même table.

La réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation en Libye, qui se tient deux semaines seulement après la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement de l'Union africaine sur le sujet, est une preuve de détermination supplémentaire de l'UA à résoudre par elle-même, le conflit libyen.

Les participants ont identifié les points de convergence et de divergence entre les protagonistes de la crise pour pouvoir mettre en application la feuille de route de la réunion de Brazzaville. Cette évaluation a conduit le président du Comité de haut niveau de l'UA à envisager le plutôt possible la mise en place des comités d'un dialogue et la convocation du comité préparatoire.

Dans son allocution, le chef de la diplomatie congolaise a reconnu des efforts accomplis par les Libyens en vue de régler leur différend par le dialogue. « L'engagement de plus en plus affirmé des Libyens eux-mêmes en faveur d'un dialogue franc, sincère et inclusif nous conforte, nous rassure et nous interpelle pour application africaine plus forte », a-t-il déclaré. Jean-Claude Gakosso a souhaité que les futures actions soient produites en tenant compte de la dynamique impulsée par les Libyens eux-mêmes à travers la mise en place des comités de dialogue.

Le ministre des Affaires étrangères a dit compter sur l'engagement de plus en plus perceptible des Libyens à vouloir tourner la page du conflit qui n'a que trop duré dans ce pays. Il a en outre fait savoir que le Congo est plus que disposé à abriter la réunion du comité préparatoire qui devrait se tenir au début du mois de septembre prochain.

En ce qui concerne les perspectives de proposition du Comité de haut niveau sur le règlement de la crise, le représentant du président dudit comité les a exposées en trois points. Ce sont : l'harmonisation de l'action du haut représentant de l'UA avec celle du comité de haut niveau ; la poursuite par le président du comité de haut niveau des consultations avec les acteurs majeurs en vue de rechercher un plus grand rapprochement entre protagonistes ; et la nécessité d'obtenir le soutien des partenaires extérieurs à l'Afrique. Tout cela prouve que le Comité de haut niveau de l'UA est déjà bien déterminé à donner au peuple libyen le souffle de la paix et de la tranquillité dont il a vraiment besoin.

Prenant la parole à son tour, le représentant de l'UA pour la Libye, l'ancien président tanzanien, Jakaya Kikwete, a salué le dynamisme du président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, le Congolais Denis Sassou N'Guesso. « La création de ce comité a ravivé l'implication de l'organisation panafricaine dans le dossier libyen », a-t-il estimé.