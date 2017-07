Cote d'Ivoire: Abidjan s'ouvre aux Jeux de la Francophonie pour chasser les tensions

L'enthousiasme est contagieux jusque dans les rues d'Abidjan, où des groupes de jeunes hommes courent en tous sens, mettant les nerfs des forces de sécurité encore plus à l'épreuve. « Il faut qu'ils se calment, ceux-là, peste un chauffeur de taxi. En fait, il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire, en ce moment. Regardez la lumière et la propreté, par exemple. D'habitude, il n'y a pas d'éclairages dans les rues et elles sont sales. Là, c'est mieux. Mais est-ce que ce sera toujours pareil après les Jeux ? »

Après le traditionnel défilé des délégations et les discours d'usage, les quelques 10.000 spectateurs du Stade Félix Houphouët-Boigny ont ensuite le droit à un concert avec le groupe Magic System notamment, ainsi qu'à un spectacle de sons et lumières. « C'est la magie », lâche une hôtesse à l'air ébahie, en filmant le feu d'artifice avec son smartphone.

« Merci » et « Akwaba » (bienvenue), deux termes martelés par Alassane Ouattara, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de la Francophonie 2017, ce 21 juillet à Abidjan. « La Côte d'Ivoire est heureuse et fière d'accueillir les jeux, lance le président ivoirien aux quelques 4.000 participants. Cette fête est la vôtre ».

« Je déclare ouvert les huitièmes Jeux de la Francophonie », a lancé le président ivoirien Alassane Ouattara, lors de la cérémonie d'ouverture de l'édition 2017, ce 21 juillet à Abidjan. Un spectacle animé et coloré pour oublier les tensions qui traversent le pays et sa capitale économique.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.