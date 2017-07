Cote d'Ivoire: Jeux de la Francophonie - Fête à Abidjan

Des Jeux de la Francophonie pour quoi faire ? Il y a 30 ans, l'Organisation internationale de la Francophonie a voulu, à travers ces Jeux, véhiculer les « valeurs universelles de la francophonie » à savoir : la promotion de la langue française, de la diversité culturelle et linguistique, de la paix, de la démocratie et des droits de l'Homme. L'organisation de cette compétition se fait en alternance entre les pays du Nord et du Sud.

Du côté artistique, sept disciplines sont proposées : arts de la rue, arts visuels, chanson, conte, danse de création, littérature et photographie, mais aussi la création numérique et la création écologique. Les compétitions sportives sont organisées en individuels ou en équipes du 21 au 30 juillet.

Cette année, la Côte d'Ivoire accueille près de 4 000 sportifs et artistes issus de 53 des 84 pays francophones qui vont s'affronter pendant une semaine. Le Cameroun a engagé 89 participants. Cette année, le programme sportif regroupe : athlétisme, handi-athlétisme, basket-ball féminin, football masculin, judo, lutte libre, lutte africaine, tennis de table et cyclisme sur route en démonstration.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.