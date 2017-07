Cote d'Ivoire: 8èmes jeux de la Francophonie - Abidjan est prête à recevoir le monde francophone

(Abidjan - Côte d'Ivoire) : C'est avec fierté et enthousiasme que la Côte d'Ivoire va ouvrir aujourd'hui, à partir de 18h30, au stade Félix Houphouët-Boigny, les festivités marquant le début de la 8ème édition des Jeux de la Francophonie. Comme écrit sur tous les panneaux et autres devantures des services publics et parapublics, c'est à l'unisson que les Ivoiriens, dans une grande mobilisation, entendent être présents aujourd'hui au stade pour magnifier l'esprit de la Francophonie dans toute sa grandeur.

Ce rendez-vous du donner et du recevoir de la grande famille francophone sur les bords de la lagune Ebrié témoignera ainsi tout l'attachement à cette langue, sa culture et ses idéaux. Du Musée des civilisations de la Côte d'Ivoire situé au quartier des affaires du district autonome d'Abidjan en passant par la bibliothèque nationale, qui abriteront les compétitions de peinture et de photographie, le palais de la culture ainsi que celui des sports et le Village des jeux, tout est prêt pour offrir aux acteurs sportifs et culturels les moyens de se produire pour décrocher des lauriers. A ce sujet d'ailleurs, la Côte d'Ivoire promet une cérémonie haute en couleurs et en sons avec toute la diversité culturelle du pays des baoulés, des bétés et autres. Abidjan la perle des lagunes, Abidjan la perle des lumières, Abidjan la ville du manteau vert va s'ouvrir aujourd'hui à la population francophone pour célébrer comme il se doit, les valeurs humaines mais également la fraternité entre les peuples partageant la même langue.

Pour les Ivoiriens, le rendez-vous abidjanais ne s'expliquera pas ; il doit se vivre en direct. Parce que tout simplement en débarquant dans la capitale ivoirienne, l'étranger remarquera, de l'aéroport jusqu'à la cité administrative, en passant par la place de la République, que les organisateurs ont privilégié les symboles de la Francophonie pour montrer que la ville d'Abidjan et la Côte d'Ivoire toute entière s'apprêtent à accueillir leurs frères et sœurs des autres pays.

Le Comité national des Jeux donne rendez-vous sur les sites

L'édition 2017 des Jeux de la Francophonie devrait être l'une des plus abouties de l'organisation de cette institution qui fêtera ses 30 ans d'existence et ses 8 éditions. C'est du moins, l'avis des organisateurs notamment Daouda Sanogo et Mahaman-Lawan Sériba respectivement directeur général du Comité national des Jeux de la Francophonie et directeur du Comité international des Jeux de la Francophonie. Ces deux hauts responsables étaient en conférence de presse hier au palais de la Culture de Treichville pour expliquer la démarche adoptée dans le cadre de l'organisation.

A leur avis, chaque édition a ses valeurs et celle d'Abidjan ne dérogera pas à la règle. « Depuis 1984, on organise ces Jeux, mais pour 2017, il y aura des éléments très forts qui marqueront cette édition ; car c'est la première fois qu'on organise dans une capitale », a indiqué M. Sériba. Selon Daouda Sanogo, les Jeux d'Abidjan seront particuliers et leur cheminement reposera sur des aspects particuliers. « Parce que tout simplement, nous nous sommes appuyés sur l'expérience de Nice pour mieux faire encore », a-t-il indiqué tout en se gardant de réserver la surprise au public qui fera le déplacement lors de la cérémonie d'ouverture au stade, mais également sur les lieux de compétition. L'Institut national de la jeunesse et des sports où se situe le Village des Jeux avec ses 4.100 logements pour les sportifs ainsi que le canal du bois de Treichville avec sa scène de 10.000 places dont 5.000 assises attendent les acteurs sportifs et culturel.