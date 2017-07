Burundi: Découverte Miss Burundi 2017 - Lyse Gahimbare, la sociable

Lyse Gahimbare a véritablement de l'énergie à revendre. En dehors de ses heures de cours, la jeune femme est de service dans l'un des restaurants chics de Bujumbura. Elle confie ne pas tenir en place lorsque le coach des candidates aident ses dernières à se maquiller. Celle qui rêve d'une carrière de maquilleuse ne peut s'empêcher de l'assister. La personnalité qui l'inspire le plus est Marguerite Barankitse, fondatrice de la Maison Shalom. Son altruisme impressionne la candidate. Dans ses heures perdues, elle chante et écoute de la musique. Elle regarde également des films d'action. Les films d'amour ne sont pas assez « réels » à son goût.

