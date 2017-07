Sénégal: Train Express Régional - Amadou Ba annonce le bouclage du financement

En effet, pour une annonce de 400 milliards de FCFA, informe-t-il, la BAD a atteint un cumul d'approbations de 473 milliards de FCFA, soit un taux de concrétisation des engagements financiers de 118%, à un an et 6 mois du terme de la première phase quinquennale du PSE.

Selon le ministre de l'Economie et des Finances, avec ce nouveau projet, le Groupe de la BAD vient quasiment d'honorer ses engagements pris lors de la 7ème Réunion du Groupe consultatif, tenue à Paris les 24 et 25 février 2014, pour le financement du gap du Plan d'Actions Prioritaires (PAP) 2014-2018 du Plan Sénégal Emergent (PSE).

Avec la signature de l'accord de prêt d'un des projets phares du PSE, grâce à l'accompagnement de la Banque Africaine de Développement(BAD), pour un montant de 120 milliards de FCFA qui s'ajoute ainsi aux concours financiers de la BID pour 197 milliards de FCFA et de la coopération française pour 133 milliards de FCFA et de l'Etat du Sénégal pour un montant de 124 milliards de francs CFA, le montage financier du Train Express Régional cher au président Macky Sall a été bouclé.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.