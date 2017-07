Burundi: Découverte Miss Burundi 2017 - Annie Bernice Nikuze, la prochaine Oprah Winfrey ?

La candidate aime profiter des moments de solitude. Cela lui permet d'évaluer ses journées. Miss Annie Bernice Nikuze est fière de représenter une province qui couvre deux régions naturelles, le Kumoso et le Buyogoma, et de surcroît la plus vaste du pays : Ruyigi.

En voilà une jeune fille qui sait ce qu'elle recherche dans la vie. Les idées de Miss Annie Bernice ont le mérite d'être spontanées et concises. 21 ans, étudiante en deuxième année en Gestion et administration, elle donne l'impression d'avoir longtemps gardé ses réponses pour un moment bien déterminé.

