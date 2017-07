Cameroun: 8ème Jeux de la francophonie - L´athlète Appes Ekanga Fanny Laure déterminée plus que jamais

NYAMSI TCHOUGA Cedric Yvan (plus de 86 et jusqu'à 97 kg)

DIBOMA Marcel (plus de 65 et jusqu'à 70 kg)

LONKEN KENNE Yvan Roch (plus de 57 et jusqu'à 61 kg)

SINO GUEMDE Danielle Lynced (plus de 69 et jusqu'à 75 kg)

ETANE NGOLLE Berthe Emilienne (plus de 60 et jusqu'à 63 kg)

PROMBOVE YONDNO Gertrude (plus de 55 et jusqu'à 58 kg)

ESSOMBE TIAKO Joseph Emilienne (plus de 53 et jusqu'à 55 kg)

GUISSAY BAISSEMMA GATSIA Joseph (plus de 76 kg et jusqu'à 86 kg inclus)

AMBASSA NYA Benoit (plus de 66 kg et jusqu'à 76 kg inclus)

OMGBA FOUDA Eric Jean Sebastien (Moyen (plus de 81 kg et jusqu'à 90 kg inclus))

BELL NGINDJEL Franck Parisi (Mi-moyen (plus de 73 kg et jusqu'à 81 kg inclus))

NAMA ETOGA Dieudonne (Mi-léger (plus de 60 kg et jusqu'à 66 kg inclus))

ARREY SOPHINA NTUI AYUK OTAY (Moyenne (plus de 63 kg et jusqu'à 70 kg inclus))

NKOU MBALLA Jeanne Louise Cecile (Mi-moyenne (plus de 57 kg et jusqu'à 63 kg inclus))

NJEPANG NJAPA Audrey Dilane (Mi-lourde (plus de 70 kg et jusqu'à 78 kg inclus))

