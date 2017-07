Sénégal: De la grandeur du pardon

opinion

La tragédie du samedi 15 juillet 2017 lors de la finale de la coupe de la ligue faisant huit morts et trois cent blessés, a plongé dans l'émoi et la consternation tout un monde. Les fauteurs ou les auteurs, des amateurs du ballon sont interpellés. Parmi les victimes, un décompte de cinq jeunes footballeurs est fait. Les mis en cause devront répondre devant l'histoire, la justice des hommes et celle immanente.

La colère a fait place à une cécité intellectuelle suite à une Gaffe. La lucidité s'éloigne. Le charme de la vie humaine, certains esprits reviennent vite des émotions. Ils se réalisent avec un recul, des causes, des mobiles et ouvrent des angles de vue. Ils se demandent le comment de la faute avant d'envisager le pardon.

Difficile sous le feu de l'action, de la colère et des émotions, de ne pas penser à des ignominies, mais la passion aveugle reste toujours une mauvaise conseillère. Pardon, on envisage le pardon. Plus d'une fois, sous la charge incontrôlée d'un jeune mâle face un patriarche de la race canine renonce à ses appréhensions dans le groupe, courbe l'échine et se voit la vie épargnée. "A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ", disait l'autre. Que faire devant quelqu'un qui refuse le combat ? La sagesse n'a pas été convoquée et la lucidité plongée dans les méandres de la violence ont fait place à l'apogée de l'horreur, la rencontre avec la mort. Est-ce suffisant pour laisser graver cette attitude dans la mémoire collective pour en faire un instrument de haine et de vengeance ?

Non, nous sommes des humains. L'homme, fusion d'esprit et de matière, est en proie à des situations où il perd toute maîtrise. C'est souvent la porte ouverte aux excès, aux monstruosités. On n'est pas monstre. Nous sommes des humains et non des barbares. Des amateurs de la correction enseignent ; celle-ci n'a de sens que quand elle est rare et exemplaire pour faire tous les effets escomptés, un modèle et une leçon à méditer. Pourquoi ne pas demander de ne pas exiger la justice ? Le pardon est très fort et plus redoutable que le couperet de la guillotine.

Difficile de faire l'oubli car chaque jour aura ses invectives, ses souffrances et ses peines, mais un pardon bien pensé reste un remède pour tout sujet ouvert à s'amender. Si entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas à franchir, des amateurs de la pratique du sport perdent la boussole devant la défaite. Ils voient la sportivité et le fairplay s'éloigner et laissent à une passion aveugle, synonyme de toute sorte de barbarisme. Etre grand, c'est savoir garder en soi un brin de pardon, un océan de générosité de valeurs et de vertu.