Congo-Kinshasa: Ce vendredi à Kinshasa, le Rassemblement en conclave

Selon Félix Tshisekedi, il s'agira pour la frange la plus radicale de l'opposition d'élaborer une nouvelle feuille de route pour remobiliser les masses. Premier objectif : relever le défi lancé au peuple par Joseph Kabila qui, selon le même Félix Tshisekedi, prive la nation congolaise d'élections pourtant prévues par la Constitution. Et ensuite, déjouer les manœuvres de la Céni qui a joué l'impossibilité, selon son président, de tenir les élections en 2017.

Après un premier report, le président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, avait, à l'occasion de la célébration le 8 juin 2016 de l'an de l'accord de Genval - d'où est né ce regroupement de l'Opposition - indiqué que tout était prêt pour la convocation de ce conclave. Il ne restait plus, avait-il d'ailleurs rassuré, que quelques derniers réglages pour se fixer sur une date précise. Désormais, la date est connue. C'est ce vendredi que le principal regroupement de l'Opposition se retrouve en conclave pour se réorganiser et se redéfinir une nouvelle ligne politique.

Longtemps reporté, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, piloté par le tandem Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, annonce enfin l'ouverture ce vendredi au Centre Béthanie de Kinshasa de son conclave, le deuxième depuis sa création le 8 juin 2016 à Genval (Belgique).

