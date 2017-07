Congo-Kinshasa: La Dynamique de l'Opposition organise une messe en mémoire des victimes du Kasaï

C'est en communion avec la population du Kasaï, victime des violences du phénomène Kamuina Nsapu et des dérapages qui s'en sont suivis, que la Dynamique de l'Opposition à Kinshasa organise une messe de suffrages, ce vendredi, en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Lingwala.

Le Kasaï a compté ses morts et en compte encore avec des découvertes macabres. Des populations innocentes sont tombées, victimes du phénomène Kamuina Nsapu. Un phénomène qui a embrasé la province avant d'affecter les provinces voisines.

Le rétablissement de l'autorité de l'Etat ne se fait pas sans couac. La suite, c'est la polémique dans la comptabilité macabre.

Ainsi, la Dynamique de l'Opposition, sous la houlette de Martin Fayulu et Claudel-André Lubaya, engage Kinshasa dans un vendredi noir. « La population est invitée à se vêtir d'habits noirs en signe de deuil national et à participer massivement à la célébration eucharistique », appelle-t-on dans le communiqué. C'est en mémoire de toutes les victimes dans le Kasaï que la messe est organisée ce vendredi 21 juillet à partir de 15 heures et demie en la cathédrale Notre-Dame du Congo de Lingwala.

Dans la genèse du conflit, les observateurs s'accordent sur le fait que les revendications originales du chef Kamuina Nsapu se circonscrivaient dans les limites territoriales de son groupement et ne concernaient au départ que sa population. Son assassinat, suivi de l'enlèvement de son corps, «enterré» d'abord dans un endroit tenu secret, avant son exhumation annoncée, a été ressenti par sa famille et ses partisans comme un « casus belli ».

L'indignation provoquée par son assassinat et par la profanation de son cadavre n'ont fait que réveiller dans toute la contrée le sentiment de révolte qui couvait depuis fort longtemps contre l'incapacité des pouvoirs publics à résoudre les problèmes de survie de la population.

Pour rappel, les prélats catholiques s'étaient efforcés d'aller au-delà de ce qui est apparent pour scruter les causes de ce phénomène et proposer des pistes de solutions. « Il fallait éviter d'enfermer le phénomène dans les circonstances locales de son émergence, mais le situer dans le cadre de la souffrance à laquelle est condamné tout le peuple congolais », prévenaient-ils.

La description de la réalité prenait en compte le fait que le pays tourne en rond et l'État n'arrive pas à assurer aux citoyens les services de base comme la sécurité sociale, les soins de santé, l'hygiène, l'eau potable, l'électricité, l'école et l'habitat. L'impunité est généralisée. La sécurité des personnes et de leurs biens est aléatoire, avec les intimidations, les pillages, les viols...