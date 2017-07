Congo-Kinshasa: Sérieux handicap

C'est un témoignage dont tout le monde parle à Kananga et qui a créé la surprise. Jean-Bosco… Plus »

Le fait que la communauté internationale maintient cette position qui ternit l'image de la RDC devrait interpeller les pouvoirs de Kinshasa. Une fois de plus, c'est l'occasion de percevoir les choses autrement. Il faut un État de droit responsable, capable de défendre exclusivement les intérêts des populations. Les tueries, massacres et autres actes de vandalisme à l'endroit des populations congolaises, constituent, à n'en point douter, un véritable handicap à tous les niveaux. Surtout lorsqu'il s'agit de siéger aux instances internationales.

C'est un danger permanent qui décrédibilise toutes les institutions du gouvernement congolais. Le Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, continue d'enquêter sur les massacres à répétition perpétrés en RDC par les forces armées du pays et des milices dans la région du Kasaï. Une situation qui démontre à suffisance qu'il y a véritablement un non respect des droits de l'homme.

