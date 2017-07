Congo-Kinshasa: Paie des fonctionnaires de l'Etat - Bruno Tshibala rattrapé par ses promesses

Les fiches de paie des agents et fonctionnaires de l'Etat de ce mois juillet indiquent que le gouvernement va payer toujours à l'ancien taux de 930 francs congolais le dollar américain. Avant de déclencher une grève générale, le collectif des syndicats de l'administration publique appelle à une assemblée générale ce vendredi. Le Premier ministre est rattrapé par des promesses non tenues.

Le Collectif des syndicats de l'Administration publique (Cosap) tient une assemblée générale ce vendredi 21 juillet à la Place Golgotha devant le bâtiment de la Fonction publique, à Gombe. Tous les agents et fonctionnaires de tous les ministères sont invités à prendre part à cette assemblée générale devant entériner ou non la décision du déclenchement d'un mouvement de grève générale au sein de la Fonction publique.

Les syndicalistes de l'administration publique sont convaincus d'être roulés dans la farine par le gouvernement. Les listings de paie de l'Administration publique ont déjà été imprimés à l'ancien taux de 930 francs congolais le dollar américain, alors que sur le marché de changes parallèle jusqu'à hier, la monnaie américaine a franchi le cap de 1700.

Pourtant, le Premier ministre, Bruno Tshibala, avait fait une promesse solennelle d'harmoniser les salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat avec la parité du dollar américain sur le marché de changes. Après débats et délibérations au sein de deux Chambres du Parlement, la décision avait été prise de payer dès le mois de juillet 2017 le salaire des agents et fonctionnaires de l'Etat au taux de 1425 Fc/le dollar.

Un échec programmé

Des observateurs rigoureux avaient parié que le gouvernement Tshibala n'était pas en mesure d'honorer sa promesse d'harmonisation des salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat. En effet, le cadrage des indicateurs macroéconomiques du budget 2017 avait été fait sur une base irréaliste. La mission du FMI qui était de passage à Kinshasa au mois de juin avait aussi soutenu la même thèse.

Dans une de nos éditions passées, Le Potentiel avait qualifié la promesse du gouvernement de « mensonge d'Etat ». En effet, l'indexation au taux de 1425 Fc/USD du salaire des agents et fonctionnaires de l'Etat implique une augmentation substantielle de la masse salariale. Ce qui demande au préalable de renflouer les caisses de l'Etat au travers les régies financières. Ceci demande non seulement une lutte acharnée contre les causes de la fraude et de l'érosion fiscale mais aussi un élargissement de l'assiette fiscale.

Le gouvernement Tshibala n'a pas entrepris des réformes dans ce sens jusque-là. Dès lors, la promesse d'harmonisation des salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat est juste un bruit de sirène qui ne peut pas se réaliser avec de maigres recettes dans les caisses de l'Etat. Mieux, la mission d'assistance technique des experts du FMI avait appelé le gouvernement à entamer des réformes de grande envergure pour assainir les finances de l'Etat, trouvant « inconvenant » le cadrage macroéconomique proposé dans le projet de budget 2017.

En clair, l'Exécutif national doit diminuer les dépenses publiques, notamment par des coupes sombres sur le train de vie des institutions publiques budgétivores comme la présidence de la République, la primature et le Parlement. Bien plus, le gouvernement devrait maximiser les recettes publiques. Mais, comment le faire quand l'impunité et la corruption règnent en maître dans les institutions publiques.

Tout aussi, le gouvernement a l'option de s'investir afin de ramener le taux de change entre le franc congolais et le dollar américain dans les limites acceptables en vue de préserver dans une certaine mesure le faible pouvoir d'achat, notamment des agents et fonctionnaires de l'Etat.

Tout ceci ramène à ce que le gouvernement mette en œuvre les 28 mesures d'urgence pour la stabilisation et la relance de l'économie nationale. Ici, la priorité doit être accordée aux réformes structurelles nécessaires pour diversifier l'économie nationale et relancer la production nationale en fonction de la consommation interne. Pour le moment, à part le cuivre, le cobalt et le pétrole, la RDC n'exporte rien d'autre qui puisse augmenter sensiblement ses revenus.