Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (matchs amicaux des 18 et 19 juillet)

Mercredi 19 juillet

Dijon bat Le Puy 3-0. Au coup d'envoi, Arnold Bouka Moutou était aligné, comme Dylan Bahamboula : le premier a été remplacé à la 45e et le second à l'heure de jeu, tandis qu'Eden Massouema est entré à la 68e. Notons la passe décisive de Bahamboula sur le 1re but.

Durel Avounou er Brice Samba junior, remplaçants, sont entrés aux 62e et 46e minutes lors du succès de Caen sur Lorient (2-1). Le score était alors d'un but partout.

Sans Fodé Doré, absent (petite alerte aux adducteurs), Clermont bat Montpellier 2-0. Bryan Passi était titulaire et a joué 61e minutes dans l'entrejeu. Morgan Poaty n'a pas joué.

Sans Jordi Mboula, Monaco a été tenu en échec par Fenerbahçe (1-1).

Galcot Youlou Loufoukou et Kévin Mazingou Zinga étaient titulaires lors du match nul entre Cholet et Le Mans (0-0). Loufoukou, qui a joué tout le match, s'est créé deux belles occasions (20e et 24e). Zinga, lui, a été remplacé à la 55e.

Laval a battu Fleury-Mérogis (3-0). Titulaire, Davel Mayela a ouvert le score à la 40e. Glisse à la 68e, alors qu'il était bien placé pour doubler la mise.

L'Entente-Sannois-Saint-Gratien de Christopher Missilou corrige l'AS Beauvais de Yves Owomat (absent) sur le score de 4-1.

Mardi 18 juillet

Remplaçant, Exaucé Ngassaki a joué la seconde période lors du revers de Brest face à Guingamp (0-1), mardi.

Mardi toujours, Lyon a battu, sans Alan Dzabana, l'Ajax d'Amsterdam (2-0).